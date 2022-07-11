Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Специалисты в сфере городского благоустройства Петербурга переходят в режим повышенной готовности из–за плохих погодных условий, ожидаемых в ближайшие часы. Об этом 11 июля сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Благоустройство города

Напомним, в городе ожидается ухудшение погодных условий: ливни, град и грозы. Скорость ветра временами достигнет 20 м/с, а при грозах — 28 м/с. В связи с этим в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности.

Глава комитета по благоустройству Василий Пониделко распорядился о том, чтобы все профильные предприятия были готовы к ликвидации последствий ожидающихся ливней в оперативном режиме. Работники первым делом будут убирать поваленные деревья и устранять застои воды на дорогах.

Для посещения закроют Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, а также сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой. Такая мера необходима для безопасности граждан.

Жителей и гостей города призывают быть предельно осторожными и не находиться под деревьями в ближайшее время. Автовладельцам рекомендуют парковаться на открытых территориях.