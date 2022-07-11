Москва, , 18:02 — REGNUM Ожидание рецессии в экономике США уже становится общим трендом среди бизнес- истеблишмента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По разным оценкам, падение ВВП может составить до 1,5% в теснине второго полугодия 2022 и первого полугодия 2023 года, — сказал Сафонов. — К сожалению действия нынешних властей США способствуют общемировой дестабилизации рынков сбыта, особенно в сегменте сельскохозяйственной продукции, что может дать дополнительный стимул к росту инфляции и снижению потребительского спроса и, в конце концов, к усилению неустойчивости американской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что на американском фондовом рынке наблюдается охлаждение, что может оказаться дополнительным фактором риска для экономики США.