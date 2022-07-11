Москва, 11 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Энергетический футуризм европейцев разбился о рост цен на газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание министра энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше о необходимости подготовиться к полной остановке поставок российского газа.

Зеленая энергетика в ЕС

«Вот уж воистину, если хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Европейцы создали новые бюрократические должности — министр энергетического перехода. Возобновляемые источники энергии должны прийти на смену традиционным, но соответствующее министерство должно было бы стать администратором государственных субсидий этих «ветряных мельниц» и солнечных инсоляций. Однако резкий рост цен на газ привел к удорожанию электроэнергии. И весь футуризм разбился о цены на голубое топливо и его физическое наличие. Вот такой энергопереход по-европейски, — сказал Ордов. — Главным девизом остается «экология в обмен на ваши калории». Основной проблемой пока еще зажиточных европейцев остается следование «зеленому» концепту. Но, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также призвал приготовиться к полному прекращению поставок российского газа.