Нижний Новгород, , 17:59 — REGNUM В мае и июне 2022 года в Нижегородской области зафиксирована незначительная дефляция благодаря укреплению рубля и сезонному снижению цен на продовольствие. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Цены Rotfront. su

За последний месяц её уровень составил 0,5%.

В частности, цены на продовольственные товары уменьшились на 1,1%.

При этом среди овощей сильнее всего подешевели капуста — на 33,9%, огурцы — на 20,7%, морковь — на 12,1%, картофель — на 11,7% и лук — на 10,5%

Также произошло снижение цен на сахар — на 13,3%, яйца — на 6%, сосиски и сардельки — на 4,8% и свинину — на 2,7%.

В то же время непродовольственные товары стали дешевле на 0,8%.

Это обусловлено снижением цен на теле- и радиотовары — на 3,1%, легковые автомобили — на 2,9%, стройматериалы — на 2,2% и компьютеры — на 1,2%.

Между тем расценки на услуги в Нижегородской области за тот же период выросли, но незначительно — лишь на 0,8%.

При этом наиболее активно увеличивалась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма — они подорожали на 10,8%.

В нижегородском правительстве отмечают, что в целом же за последние полгода потребительские цены в регионе выросли на 11,2%.