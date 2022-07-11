Киев, 11 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования начали использовать в боевых действиях ударные вертолёты Ми-24В, переданные из Чехии, сообщает 11 июля агентство ANNA NEWS.

Airwolfhound Ми-24

По утверждению агентства, эти боевые воздушные машины уже были применены укронацистами в районе Артемовска.

Ранее о передаче чешских боевых вертолетов Украине сообщал журналистам шеф Пентагона Ллойд Остин.

По некоторым неофициальным данным, украинским ВВС было передано около 12 вертолётов Ми-24.