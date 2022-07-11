Украина получила из Чехии ударные вертолёты Ми-24В
Киев, 11 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования начали использовать в боевых действиях ударные вертолёты Ми-24В, переданные из Чехии, сообщает 11 июля агентство ANNA NEWS.
Airwolfhound
Ми-24
По утверждению агентства, эти боевые воздушные машины уже были применены укронацистами в районе Артемовска.
Ранее о передаче чешских боевых вертолетов Украине сообщал журналистам шеф Пентагона Ллойд Остин.
По некоторым неофициальным данным, украинским ВВС было передано около 12 вертолётов Ми-24.