Москва, 11 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Более 30 волонтёров «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты» отправились в Мариуполь и Мелитополь. Как сообщает пресс-служба партии, они будут работать в гуманитарных центрах «Единой России». Все волонтёры перед отправкой прошли специальное обучение. Этот десант волонтёров «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты «Боевого братства» стал уже двенадцатым по счёту, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

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«Добровольцы будут оказывать гуманитарную и медицинскую помощь жителям Мариуполя и Мелитополя, а также работать с детьми и помогать в восстановлении важных социальных объектов. На постоянной основе там сейчас находятся более 100 волонтеров «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты», — рассказал п Демидов.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты «Боевого братства». 26 мая «Молодая гвардия» и «Волонтёрская рота» открыли центр обучения волонтёров для работы на Донбассе и освобождённых территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 17 июня активисты приступили к работе в гуманитарном центре «Единой России» в Купянске Харьковской области. 1 июля волонтёры отправились в Запорожскую область для оказания помощи местным жителям.