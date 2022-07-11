Саранск, 11 июля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 10 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 302 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска

Всего в регионе подтвердили 68 799 случаев заражения коронавирусом, из них 13 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки не был госпитализирован ни один житель республики, накануне в больницы попали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 17 жителей республики.