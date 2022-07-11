Йошкар-Ола, , 17:51 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 11 июля лечение получает 21 пациент, из них у восьми человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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У всех пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 19 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние двух пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключен один человек. Пять пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы два человека, выписаны три пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 июля выздоровели с начала пандемии 43 611 жителей республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 765 случаев заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки.