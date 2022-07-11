Казань, , 17:50 — REGNUM Как сообщает издание Sport24, 24-летний российский фланговый полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий в ближайшее время подпишет контракт с подмосковными «Химками».

Александр Ломовицкий (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «Химки» также подпишут одноклубника «Рубина» Александра Ломовицкого.

За «Рубин» Ломовицкий выступает с 1 января 2022 года после перехода из московского «Спартака» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Александр Ломовицкий принял участие в одиннадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые и одну красную карточки.