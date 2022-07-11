Йошкар-Ола, , 17:49 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 июля выздоровели с начала пандемии 43 611 жителей республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Врач в Красной зоне

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 765 случаев заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона не госпитализировали ни одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 два человека.