Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Через американо-мексиканскую границу в ближайшее время ежедневно могут начать незаконно пробираться в среднем 440 несопровождаемых детей, что является рекордным показателем. Об этом сообщает 11 июля Fox News со ссылкой на расчеты министерства внутренней безопасности (DHS).

Мигранты в США U. S. Customs and Border Protection

Администрация президента США Джо Байдена ожидает, что в 2022 финансовом году границу пересекут от 148 тысяч до 161 тысячи несовершеннолетних детей, пытающихся попасть в Штаты без родителей.

В данный момент из-за рекордного количества несовершеннолетних нелегалов министерство здравоохранения и социальные службы начали помещать их в домах престарелых, так как миграционные центры переполнены. Согласно американскому законодательству, детей нелегалов нельзя выгнать из страны и отправить домой обратно через границу, если только их родной страной не является Канада или Мексика.

Напомним, что за 2021 годуТаможенная и пограничная служба США задержала 112 433 ребенка, прибывшего в США без родителей.