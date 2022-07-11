Александров, Владимирская область, 11 июля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Александровском районе Владимирской области местные жители обнаружили три свалки из мешков с частями туш баранов, сообщил портал «ПроВладимир».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стадо баранов и овец

Мешки с телами животных нашли в трёх точках между деревнями Мостищево и Сабельское. Местные жители жалуются на неприятный запах вокруг свалок с биологическими отходами.

В дни, когда были обнаружены свалки, во Владимирской области установилась аномально жаркая погода. Отходы, которые должны быть утилизированы в соответствии с санитарными нормами, гниют. Местные жители опасаются заражения окружающей среды в местах расположения свалок.