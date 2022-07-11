Подгорица, 11 июля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории извинился за свои слова о трагедии в Сребренице после возмущения представителей боснийских политических партий и семей погибших.

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«Геноцид был совершен не против боснийцев, а против людей, и он был совершен не армией, а политиками, политикой зла, политикой смерти и политикой мошенничества», — сказал Абазович в ходе мемориального собрания по случаю 27-й годовщины «геноцида в Сребренице».

После он извинился и написал в своем телеграм-канале: «Простите Матери Сребреницы за невнятно выраженную мысль. Известно, что всякое действие зависит от цели. Моя цель мир. Геноцид, совершенный против боснийцев в Сребренице, никогда и ни с кем не должен повториться».