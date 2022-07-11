Минск, 11 июля 2022, 18:23 — REGNUM Настоящий белорус должен быть готов защищать страну с оружием в руках. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 9 июля на открытии фестиваля «Александрия собирает друзей».
Примечательно, что свою речь Лукашенко прочитал на белорусском языке, который он публично использует крайне редко.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о готовившемся нападении Украины на территорию Белоруссии.