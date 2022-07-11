Минск, 11 июля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Настоящий белорус должен быть готов защищать страну с оружием в руках. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 9 июля на открытии фестиваля «Александрия собирает друзей».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Александр Лукашенко «Я хорошо знаю, что настоящий белорус это тот, кто имеет здесь [в Белоруссии] дом и всегда будет его защищать. Если потребуется, то и с оружием в руках. Потому что этот дом у нас один. Мы несём ответственность за него и перед теми, кто был на этой земле до нас, и перед теми, кто придёт после нас».

Примечательно, что свою речь Лукашенко прочитал на белорусском языке, который он публично использует крайне редко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о готовившемся нападении Украины на территорию Белоруссии.