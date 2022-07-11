Подгорица, , 17:36 — REGNUM Предварительные данные Центрального банка Черногории показывают, что доходы от туризма за первые три месяца 2022 года составили 45,4 миллиона евро, что на 86,5 процента больше, чем за тот же период 2021 года.

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По данным статистического ведомства Monstat, количество ночевок в туризме, в коллективном размещении за первые четыре месяца 2022 года на 197,3 процента выше в годовом исчислении, оборот в розничной и оптовой торговле зафиксировал годовой рост в первом квартале на 36,5 процента, тогда как количество перевезенных пассажиров в аэропортах за тот же период составило 170 тысяч и зафиксировало рост на 159 процентов, или в 2,5 раза, по сравнению с первым кварталом 2021 года.