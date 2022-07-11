Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Президент США Джо Байден рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в области здравоохранения в связи с тем, что Верховный суд отменил постановление от 1973 года, признавшее конституционное право женщин на прерывание беременности. Об этом 11 июля сообщает Reuters.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

Помимо этого Байден призвал несогласных с решением Верховного суда об отмене федеральной гарантии права на аборты продолжать акции протеста.

При этом сообщается, что официальный представитель Белого дома рассказал изданию, что идея о введении чрезвычайного положения в связи с затруднением доступа к абортам «не кажется отличным вариантом».

Напомним, ранее Джо Байден заявил о необходимости принятия федерального закона, гарантирующего женщинам право на аборты, и поручил сотрудникам своей администрации изучить, уполномочен ли президент объявить о режиме ЧС в сфере здравоохранения.

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