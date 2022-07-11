Вашингтон, 11 июля 2022, 17:46 — REGNUM Президент США Джо Байден рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в области здравоохранения в связи с тем, что Верховный суд отменил постановление от 1973 года, признавшее конституционное право женщин на прерывание беременности. Об этом 11 июля сообщает Reuters.
Помимо этого Байден призвал несогласных с решением Верховного суда об отмене федеральной гарантии права на аборты продолжать акции протеста.
При этом сообщается, что официальный представитель Белого дома рассказал изданию, что идея о введении чрезвычайного положения в связи с затруднением доступа к абортам «не кажется отличным вариантом».
Напомним, ранее Джо Байден заявил о необходимости принятия федерального закона, гарантирующего женщинам право на аборты, и поручил сотрудникам своей администрации изучить, уполномочен ли президент объявить о режиме ЧС в сфере здравоохранения.
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