13 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В случае гипотетического раздела Украины все интересанты оного — а это не только Россия и Польша, вполне может статься, что таковыми в одночасье станут Венгрия, Румыния, может быть, даже Словакия и Белоруссия, — отбросив все недавние споры и противоречия, потянутся за своим куском.

Анджей Ротманн, , 08:35 — REGNUM Не будем уподобляться тому сонму политологов, которые рядятся в китель Капитана Очевидность — констатируем лишь одно: эти отношения при существующем положении вещей в Польше другими быть не могут. И уже исходя из этого продолжим наши рассуждения о вероятных путях развития событий в нашем углу Европы.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Если — подчеркну, ЕСЛИ — ирредента Западной Украины всё же из гипотетического предположения станет одним из вероятных исходов происходящих сейчас тектонических сдвигов, то Польша в этом случае, как уже было сказано в предыдущих спичах, станет ситуационным союзником России. Как бы чудовищно это ни звучало для гг. Дуды, Качинского и Моравецкого. Замечу, впрочем, что ничего сверхъестественного в этом нет: накануне первого раздела Речи Посполитой в 1772 году действующие лица оного тоже в союзнических отношениях замечены не были, более того, всего девять лет прошло с момента завершения Семилетней войны, в которой Россия и Австрия сражались против Пруссии. Тем не менее, когда речь зашла о приобретении новых территорий, все разногласия и давние споры были отложены в дальний ящик самого дальнего шкафа, и недавние враги радостно и потирая руки склонились над телом несчастной Польши в надежде сожрать кусок пожирнее. Интересы наживы превыше всего, панове….

В случае гипотетического раздела Украины все интересанты оного — а это не только Россия и Польша, вполне может статься, что таковыми в одночасье станут Венгрия, Румыния, может быть, даже Словакия и Белоруссия, — отбросив все недавние споры и противоречия, потянутся за своим куском. И здесь для Польши главное — чётко обозначить свои интересы и ни на йоту от них не отступать. Этим мы не только укрепим дух наших граждан, но и заставим уважать нас кремлевских сидельцев. В Москве понимают и уважают силу — если не силу оружия, то хотя бы силу духа. И если Кремль поймёт, что мы будем стоять на своём так же твёрдо, как восемь лет стоял Донбасс, — мы добьёмся очень многого….

Ссора Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прежде всего — нам необходимо будет вернуться к нормальной торговле углеводородами, то есть нефтью и газом. Санкции Евросоюза в случае нашего участия в разделе Украины более для нас не будут иметь никакого веса, и продолжать их соблюдать в ущерб собственной экономике — будет просто идиотизмом. Тем более безумным, что мы возьмем на себя заботу об изрядной части Украины — что, естественно, потребует немалых издержек.

Автор не призывает правительство Моравецкого заключить с Россией договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи — как назывались подобные капитуляции во времена СССР и на подписание которых шли не только страны «социалистического лагеря», но и, например, вполне капиталистическая Финляндия. Автор считает возможным вернуть взаимоотношения России и Польши хотя бы на уровень 2013 года, когда мы тоже отнюдь не лобызали друг друга в объятьях, но хотя бы не строили планов бронетанковых прорывов в глубину вражеской территории…. Не дружба — о дружбе вообще речи идти не может — но хотя бы холодный расчет и здравый смысл — вот чем должны руководствоваться паны Дуда, Качинский и Моравецкий. Просто потому, что именно таковы истинные интересы Польши….