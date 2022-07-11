Нижний Новгород, 11 июля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 30 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 955 человек на утро 11 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары три жителя области, накануне в больницы попали 15 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 424 558 случаев заражения коронавирусом, из них 56 — за минувшие сутки. 11 580 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки скончались два жителя области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 74 жителя региона.