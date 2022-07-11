Рязань, 11 июля 2022, 17:38 — REGNUM Светодиодный лазер впервые применили во время операции нейрохирурги Рязанской областной клинической больницы, сообщает 11 июля пресс-служба минздрава региона.
Новую технологию применили для лечения молодой женщины, страдающей от болей в спине. Специалисты определили, что недуг пациентки связан с изменениями в позвоночнике, медикаментозная терапия не дала результата. Хирургическое лечение провели с помощью светодиодного лазера — с его помощью врачи разрушили нервные окончания позвоночника, которые проводят болевой сигнал.
Операцию провели быстро и без разрезов.