Рязань, 11 июля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Светодиодный лазер впервые применили во время операции нейрохирурги Рязанской областной клинической больницы, сообщает 11 июля пресс-служба минздрава региона.

(сс) mos.ru. Юлия Иванко Операция

Новую технологию применили для лечения молодой женщины, страдающей от болей в спине. Специалисты определили, что недуг пациентки связан с изменениями в позвоночнике, медикаментозная терапия не дала результата. Хирургическое лечение провели с помощью светодиодного лазера — с его помощью врачи разрушили нервные окончания позвоночника, которые проводят болевой сигнал.

«Лазерный аппарат с функцией вейперизации уже применяли в общей и пластической хирургии, теперь и специалисты нейрохирургического отделения освоили это оборудование. В ближайшее время мы планируем ещё более широкое применение лазерного аппарата», — отметил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

Операцию провели быстро и без разрезов.