Липецк, 11 июля 2022, 17:32 — REGNUM Прокуратура Октябрьского района города Липецка обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию ребёнку, которого покусала бездомная собака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
16 мая во дворе одного из жилых домов на улице Водопьянова бездомная собака укусила за ногу ребёнка, который возвращался домой из школы. Ему оказали помощь в Областной детской больнице, сейчас он проходит амбулаторное лечение.
Прокурор обратился в интересах подростка и его законного представителя в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда — 40 тысяч рублей.