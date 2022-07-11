Липецк, , 17:32 — REGNUM Прокуратура Октябрьского района города Липецка обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию ребёнку, которого покусала бездомная собака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бездомная собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

16 мая во дворе одного из жилых домов на улице Водопьянова бездомная собака укусила за ногу ребёнка, который возвращался домой из школы. Ему оказали помощь в Областной детской больнице, сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Прокурор обратился в интересах подростка и его законного представителя в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда — 40 тысяч рублей.