Липецк, 11 июля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Прокуратура Октябрьского района города Липецка обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию ребёнку, которого покусала бездомная собака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Бездомная собака

16 мая во дворе одного из жилых домов на улице Водопьянова бездомная собака укусила за ногу ребёнка, который возвращался домой из школы. Ему оказали помощь в Областной детской больнице, сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Прокурор обратился в интересах подростка и его законного представителя в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда — 40 тысяч рублей.