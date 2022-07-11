Челябинск, 11 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские изъяли 150 единиц нелегальной алкогольной продукции и почти 800 пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Обнаружили этот товар на территории Ленинского района. По факту незаконного оборота контрафакта возбуждено уголовное дело. Его владельцам грозит до трёх лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске и области было несколько случаев выявления контрафактных алкоголя и табака.