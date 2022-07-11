Одинцово, Московская область, , 17:25 — REGNUM Новый детский сад начал работу в подмосковной деревне Раздоры. Об этом 11 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Пресс-служба правительства Тверской области

Образовательное учреждение рассчитано на 190 мест. Объект был построен в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

«Детский сад оборудован всем необходимым для обеспечения дошкольного учебного процесса и комфортного пребывания детей. Сейчас он уже работает в режиме кратковременного пребывания», — сказано в сообщении.

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