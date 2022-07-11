Одинцово, Московская область, 11 июля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Новый детский сад начал работу в подмосковной деревне Раздоры. Об этом 11 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Детский сад

Образовательное учреждение рассчитано на 190 мест. Объект был построен в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

«Детский сад оборудован всем необходимым для обеспечения дошкольного учебного процесса и комфортного пребывания детей. Сейчас он уже работает в режиме кратковременного пребывания», — сказано в сообщении.