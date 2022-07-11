Милан, Италия, 11 июля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, испанская «Валенсия» подпишет 27-летнего испанского атакующего полузащитника Саму Кастильехо, выступающего за «Милан».

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

По информации источника, на трансфере полузащитника настаивает новый главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо, который ранее тренировал основной состав «россонери».

Также сообщается, что Саму Кастильехо уже согласовал с «Валенсией» условия личного контракта. Соглашение клуба с испанцем рассчитано до конца сезона 2025/26.

Кастильехо выступает за «Милан» с 17 августа 2018 года после перехода из «Вильярреала» за 21,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего испанца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.