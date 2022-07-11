Рига, 11 июля, 2022, 17:23 — ИА Регнум.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия.

В понедельник, 11 июля, в Комитет по петициям Европейского парламента отправлены более 10 000 подписей, которые «Русский союз Латвии» собрал под петицией с просьбой к властям Евросоюза вмешаться в ситуацию в Латвии.

Как сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвия» в соцсетях, главная цель петиции — остановить полномасштабную кампанию русофобии и снос памятников героям Второй мировой войны в Латвии.

Папки с подписями передаст лично в комитет депутат европарламента от Латвии, одна из руководителей «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок.

«Мы от всей души благодарим тех, кто подписался под петицией и помогал нам в сборе. Вместе у нас все получится», — отметили организаторы сбора подписей.

Сбор подписей проводился в офисе партии в Риге, в Латвийском комитете по правам человека, в офисах партии в Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, а также через координаторов в Краславе и Резекне.