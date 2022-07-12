12 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Анджей Ротманн, , 08:02 — REGNUM Как уже было сказано в самом начале этой серии статей, высшие должностные лица России, в частности господа Нарышкин и Патрушев, выражают крайнюю озабоченность возможной ирредентой Западной Украины и готовы грудью встать на защиту территориальной целостности Украины. То есть можно предположить, что Россия в случае сецессии пяти западноукраинских областей и воссоединения их с Польшей будет против сего действа решительно протестовать — впрочем, как кажется автору, более играя на публику, нежели всерьез озаботясь изменением европейских границ. И Ялта, и Хельсинки — в далёком прошлом, договоры тех времён неактуальны, границы, как мы знаем на примере Центральной Европы и Балкан, склонны рушиться и по более мелким поводам. Так что Россия, скорее всего, в конце концов примет польский суверенитет над территориями по Збруч — восстановив status quo Рижского мира. Русские понимают, что на западе Украины им вряд ли кто-то будет рад (впрочем, как и в остальных областях нынешней Украины, за исключением разве что небольшой части Херсонской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей, да и то — под большим сомнением), и, полагаю, с облегчением примут такое изменение границ.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Но с Украиной граничит не только Польша. И более того, остальные приграничные государства имеют куда большие основания на территориальные претензии к оной Украине — во всяком случае, не меньшие, чем Польша, это точно. И Венгрия здесь — номер один: только она одна имеет в Закарпатской области Украины достаточно большое национальное меньшинство — всё же двенадцать процентов, это вам не хиханьки-хаханьки. Венгры составляют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района, а также заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах. И есть вполне обоснованное подозрение, что в случае ирреденты западной Украины венгры Закарпатья решат вернуться в объятья матери-Венгрии…

Подкарпатская Русь

Но в Закарпатье живут не только венгры — довольно много там и русинов. Которые, так уж случилось, составляют немалую часть населения восточной Словакии. И которая на этом основании тоже может поднять вопрос о восстановлении национального единства русинского народа. Между прочим, русины, как самостоятельный этнос, создавший первую Чехословакию вместе с чехами и словаками, имели свою администрацию на своей территории. В декабре 1938 года русины получили автономию (Подкарпатская Русь). Так что словаков совсем не стоит сбрасывать со счетов — они вполне могут поддержать ирреденту западной Украины в своих собственных интересах.

Тем более воссоединение пяти западноукраинских областей с Польшей поддержит Румыния — как говорится, пепел Буковины стучит в её сердце. Черновцы вопиют о возвращении в родную гавань! И поэтому Бухарест вполне реально может поддержать Варшаву — потому что у него тоже есть интересы на Украине…

И лишь одна Белоруссия будет упорно твердить о нерушимости границ, сохранении территориальной целостности Украины и прочей беллетристике в стилистике Pacta sunt servanda — но лишь потому, что у батьки Лукашенко, во-первых, нет никакого интереса к лесисто-болотистым песчаным почвам Волыни и, во-вторых, нет сил на деукраинизацию этих территорий. И поэтому Белоруссия в случае ирреденты Западной Украины будет изображать из себя стойкого поборника международного права — то есть делать хорошую мину при плохой игре…