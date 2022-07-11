Барселона, Испания, , 17:19 — REGNUM Трансфер 28-летнего французского центрального защитника Самуэля Умтити из каталонской «Барселоны» в «Ренн» сорвался. Об этом 11 июля сообщило испанское издание Diario Sport.

Самюэль Умтити

В прошедшем сезоне Самуэль Умтити принял участие лишь в одной матче испанской Примеры 2021/22, в котором не отметился ни одним результативным действием и получил одну желтую карточку.

За «Барселону» Умтити выступает с 14 июля 2016 года после перехода из «Лиона» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, а соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.