Красногорск, 11 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Увеличилось число обращений по поводу выхода диких животных в черту населенных пунктов Подмосковья. Об этом 11 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Ben_Kerckx Кабан

Например, только с начала июля в Луховицах зафиксировано три случая нападения лис на домашних животных, в том числе с проникновением на территорию частного домовладения, отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

«Из Мытищ приходят сообщения о появлении кабанов на улицах города, в том числе на детских площадках. В этом случае важно донести до людей алгоритм действия», — сказал Фирсов.

Чиновник добавил, что в случае встречи с диким животным на улице необходимо позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования по номеру 112. Специалисты смогут оценить обстановку и принять решение о вызове полиции или компании по отлову животных. Также диспетчеры проинформируют сотрудников ветеринарной станции по соответствующей территории.