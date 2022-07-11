Губкин, Белгородская область, , 17:20 — REGNUM С ранениями от травматического пистолета доставлен в больницу 12-летний житель Губкина Белгородской области. Мать подростка утверждает, что в её сына выпустил всю обойму его знакомый.

Травматический пистолет Stanislav S. Yanchenko

Историю от лица женщины опубликовал вечером 10 июля в социальных сетях паблик «Официальный Старый Оскол». По её словам, сверстник приехал к ним домой на мототранспорте и под предлогом покататься и помириться забрал сына. Школьники уехали в лес, где их ждали ещё двое подростков.

«В лесу в моего ребёнка стрелял [фамилия] из пневматического оружия, выпустив всю обойму! Выстрелил и в телефон (он не мог связаться с родными). Сын жив, добрался пешком из леса домой, истекая кровью. Мы вызвали скорую помощь, и затем полицию, написано заявление, сына доставили в больницу Старого Оскола, у ребёнка застряли четыре пули в ноге, одна пуля в руке, назначена операция», — пишет женщина.

По словам матери, её сына неоднократно запугивали, о чём он боялся рассказать родным. Родители надеются придать истории широкую огласку.