Бухарест, , 17:17 — REGNUM По меньшей мере, пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате ДТП, произошедшего на одном из кладбищ в городе Яссы на северо-востоке Румынии. Об этом 11 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Румыния PavelD

Согласно предварительной информации, инцидент произошел на охраняемой территории элитного объекта. Два автомобиля совершили лобовое столкновение, после чего в них врезалась третья машина. При этом были уничтожены несколько надгробий.

Отмечается, что ДТП произошло на участке, где запрещено движение любого транспортного средства, включая велосипеды. Ведется следствие.

Напомним, кладбища в Румынии традиционно считаются культовыми объектами. За нарушение порядка на них предусмотрено суровое наказание вплоть до лишения свободы.