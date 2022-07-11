11 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Куликов, , 18:41 — REGNUM Участники патриотического автопробега «Zа мир без фашизма» развернули 300-метровую георгиевскую ленту и 20-метровую копию Знамени Победы на Мамаевом кургане.

Почётный караул Александр Куликов © ИА REGNUM

Патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил России, участников специальной военной операции по защите Донбасса отправился 28 июня 2022 года из Красноярска в Грозный. В каждом из городов участники акции разворачивают масштабную 20-метровую копию Знамени Победы и 300-метровую георгиевскую ленту.

Мамаев курган Александр Куликов © ИА REGNUM

Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Памятник «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Памятник «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Площадь «Стоять насмерть!» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

«Георгиевскую ленту длиной в 300 метров и весом в сложенном виде в 250 килограммов нам передала всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», которая ранее привезла ее из Мариуполя. С георгиевской лентой и 20-метровым Знаменем Победы мы уже побывали в Новосибирске, Кургане, Омске, Кемерово, Уфе, Казани, Саратове. И прибыли в Волгоград», — рассказал один из участников автопробега Марат Юсупов.

Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники патриотической акции Александр Куликов © ИА REGNUM

Патриотический автопробег «Zа мир без фашизма» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

В акции приняли участие представители общественных организаций Волгоградской области, регионального парламента, управлений МВД, МЧС, УФСИН, военного комиссариата. Участники автопробега почтили память воинов, защищавших Сталинград в годы Великой Отечественной войны.

Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Развертывание 300-метровой георгиевской ленты на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Развертывание копии Знамени Победы на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Развертывание копии Знамени Победы на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Копия Знамени Победы Александр Куликов © ИА REGNUM

Из Волгограда автопробег направится в Дагестан и Чечню. В знак признания заслуг чеченского народа в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса главе Чеченской республики Рамзану Кадырову активисты передадут бюст Героя Советского Союза Ханпаши Нурадиловича Нурадилова (1924г. — 1942г.)