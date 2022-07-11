Манчестер, Великобритания, , 17:16 — REGNUM Как сообщает издание TuttoJuve, «Манчестер Сити» включился в борьбу за 22-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Матейс де Лигт Ajax.nl

«Горожане» поборются с лондонским «Челси», мюнхенской «Баварией» и «Ливерпулем» за центрального защитника.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Маттейс де Лигт принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» требует за Маттейса де Лигта минимум 75 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландского защитника в 70 миллионов евро.