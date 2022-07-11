Таллин, , 17:13 — REGNUM Цены на жилую недвижимость в Эстонии в первом квартале 2022 года выросли на 7,1% — это самый высокий среди стран Евросоюза квартальный рост.

Рост Freeimages.com

Как сообщил департамент статистики Евросоюза Евростат, в ЕС цены за три первых месяца 2022 года выросли в среднем на 2,1%, а в еврозоне — на 1,7%. По сравнению с первым кварталом 2021 года цены в ЕС выросли за год в среднем на 10,5%, а в еврозоне на 9,8%. Это самый высокий показатель роста в еврозоне с 2005 года, когда служба Eurostat приступила к сбору соответствующих данных.

В Эстонии цены на жилые дома выросли за год на 21%, что также было одним из самых высоких показателей роста в регионе. Впереди только Чехия (24,7%).

В квартальном сравнении цены также выросли во всех странах блока. Самым высоким после зафиксированного в Эстонии рост был в Венгрии (6,7%) и Болгарии (5,2%). Ниже всего рост были зафиксирован на Мальте (0,4%), на Кипре (0,5% и в Германии (0,8%).