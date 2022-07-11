Миасс, Челябинская область, 11 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели двоих мужчин. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Их тела были найдены в лесу под Миассом 10 июля. Следов борьбы не обнаружено. На телах погибших нет следов насильственной смерти.

Для выяснения причины смерти проводится проверка. В рамках неё назначено судебно-медицинское исследование.