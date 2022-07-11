В Челябинской области при загадочных обстоятельствах погибли двое мужчин
Миасс, Челябинская область, 11 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели двоих мужчин. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Следственный комитет
Их тела были найдены в лесу под Миассом 10 июля. Следов борьбы не обнаружено. На телах погибших нет следов насильственной смерти.
Для выяснения причины смерти проводится проверка. В рамках неё назначено судебно-медицинское исследование.