Усмань, Липецкая область, , 17:12 — REGNUM В Усманском районе Липецкой области направлено в суд дело 72-летней местной жительницы, торговавшей суррогатным алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Следствием установлено, что женщина торговала приготовленной дома спиртосодержащей продукцией, не безопасной для жизни и здоровья потребителей. Смесь содержала этиллактат, превышающий предельно допустимую концентрацию, употребление которого приводит к патологическим изменениям в организме. В фармацевтике он применяется как растворитель.

2 февраля опасный напиток пенсионерка продала сотрудниками полиции, которые проводили проверочную закупку. Женщина знала, что изготовленный ею суррогат не пригоден для употребления в пищу, так как об этом ранее была предупреждена сотрудником полиции и привлечена к административной ответственности за торговлю запрещенной продукцией.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили наличие вредных микропримесей в реализованной обвиняемой продукции, а также её небезопасность для потребителей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Расследование завершено, дело передали в суд. Пенсионерке грозит до двух лет лишения свободы.