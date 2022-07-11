Салехард, 11 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. На Ямале усовершенствовали систему выплат, включая материнский капитал, семьям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда На конкурсе национального костюма. Ямал

Отныне право на единовременные выплаты при рождении второго, третьего и последующих детей, а также региональный материнский капитал сохраняется даже при получении свидетельства о рождении ребёнка в другом субъекте РФ. При этом мать должна постоянно проживать на Ямале, для получения материнского капитала — не менее одного года.

Отмечается, что размер пособий при рождении второго ребенка на Ямале составляет 5604 рубля, третьего и последующего ребенка — 16 809 рублей. Сумма регионального маткапитала на второго ребенка — 150 тысяч рублей, на третьего и последующих детей — 500 тысяч рублей.

Обновлён и механизм предоставления малоимущим семьям и одиноко проживающих гражданам натуральной помощи топливом, медикаментами, продовольствием.

«Последнее — не особо пользовалось популярностью у населения. Марки, производители, размеры данных товаров не всегда удовлетворяли потребности ямальцев. Натуральная помощь в денежном выражении позволит гражданам самостоятельно приобретать товары, исходя из собственных предпочтений», — отметила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

Сейчас данная помощь предоставляется в том числе и в денежном выражении, добавила директор ведомства. Размер выплаты для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан — 5949 рублей, для малоимущих семей с пятью и более детьми — 19 832 рубля.