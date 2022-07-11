Москва, , 17:10 — REGNUM Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает 11 июля пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Отмечено, что переговоры состоялись «в преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне».

Был рассмотрен комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес для двух стран.

«Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объёмов торговли и использованию в расчётах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей. Условлено о плотном взаимодействии на этих направлениях на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств», — отмечают в Кремле.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море и экспорта зерновых на мировые рынки», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, обсуждались вопросы сирийского урегулирования, была акцентирована важность совместной работы с участием иранских партнёров.

Также президент России Владимир Путин «тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с праздником Курбан-байрам».

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