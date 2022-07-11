Рига, , 17:10 — REGNUM

ВС Латвии

Если в Латвии будет возвращена обязательная военная служба, страна рискует потерять граждан, проживающих за границей. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил бывший командующий Национальными вооруженными силами страны Гайдис Андрейс Зейботс.

Он убежден, что многие из зарубежных латвийцев, пытаясь избежать военной службы, откажутся от гражданства. Введение и поддержание обязательной воинской повинности может дорого обойтись госбюджету, добавил он. Поэтому Зейботс считает, что реализация описанного министром обороны плана не повысит обороноспособность государства в данный момент.

Зейботс предложил в качестве альтернативы звать таких «иностранцев» не на военную, а на гражданскую службу: «Сейчас, на фоне событий на Украине, мы видим, насколько важна Государственная пожарно-спасательная служба, какая нагрузка у медицинской службы, и в этом случае можно было бы говорить о гражданской службе именно в этих структурах».

Кроме того, добавил бывший командующий Национальными вооруженными силами страны, сейчас в Латвии очень хорошо себя зарекомендовало местное ополчение «Земессардзе», на которое, по его мнению, можно и нужно возлагать все надежды в вопросе повышения обороноспособности Латвии.