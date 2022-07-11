Москва, , 17:07 — REGNUM Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днём в Москве с начала текущего года. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара в Москве Дмитрий Староверов

«По данным станции на ВДНХ, температура воздуха в Москве сегодня достигла +32,2 ºC. С начала года такой температуры ещё не было», — приводит его слова агентство «Москва».

Специалист добавил, что со вторника, 12 июля, жара в столице должна пойти на спад. Температура воздуха понизится почти на десять градусов, до +22…+24 ºC, тем не менее она по-прежнему будет примерно на полтора градуса выше нормы.

Такая погода продержится до конца рабочей недели. При этом ожидаются кратковременные дожди с грозами. В выходные дни, 16–17 июля, согласно прогнозу, температура в Москве будет уже чуть ниже нормы и составит +22…+24 ºC.

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