Скопье, , 21:52 — REGNUM Власти в Скопье должны отвергнуть предложение Франции по урегулированию спора с Болгарией и разблокировке переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС. Об этом заявил лидер главной македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски.

Християн Мицкоски European People's Party

По словам Мицкоски, инициатива Франции не подразумевает начало евроинтеграции Македонии, а наоборот, «открывает бесконечные переговоры или ассимиляцию македонцев в соответствии с болгарским диктатом».

Партия ВМРО-ДПМНЕ предложила правящему «Социал-демократическому союзу Македонии» отказаться от предложения Парижа, а они со своей стороны отменят требование о проведении внеочередных выборов, заявил Мицкоски в интервью изданию «Политика».

Напомним, что в Северной Македонии уже восемь дней продолжаются массовые акции протеста против предложения Франции по урегулированию спора с Болгарией вокруг статуса болгарского национального меньшинства в Македонии и македонского языка. Граждане Северной Македонии считают эту инициативу продвижением интересов болгарской стороны.