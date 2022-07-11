Москва, 11 июля 2022, 17:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении 17-й бригаде армейской авиации почетного наименования «гвардейская», сообщает 11 июля официальный сайт правовой информации.
Текст указа обнародован 11 июля и уже вступил в законную силу.
Награждение бригады произведено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
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