Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге повысили уровень погодной опасности с «жёлтого» до «оранжевого» из-за ожидаемых ливневых дождей. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Ливень в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Такой режим будет действовать с 18:00 мск 11 июля до 00:00 мск 12 июля. Причиной стали сильные дожди, которые, судя по прогнозу, будут идти всё это время. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на частном транспорте, а при необходимости ехать — проявлять особое внимание на дорогах.

Ранее в Петербурге ввели «жёлтый» уровень опасности из-за гроз и ветра. «Оранжевый» используются для обозначения ситуации, когда непогода представляет реальную опасность.

Напомним, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в виде усиления ветра до 28 м/с во время грозы.

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