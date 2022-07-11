Калуга, , 17:14 — REGNUM В индустриальном парке «Маклаки» Думиничского района Калужской области инвестором будет восставлен завод по производству цементной продукции. Инвестиции для реализации проекта составят не менее 25 миллиардов рублей. Об этом 11 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Проект цементного завода в индустриальном парке «Маклаки» Министерство природных оресурсов и экологии Калужской области

Недостроенный имущественный комплекс выкуплен компанией из Калуги, занимающейся производством цемента. В настоящее время инвестор завершает подготовительные процедуры, необходимые для реализации проекта. На будущем предприятии планируется создать около 400 новых рабочих мест. В перспективе завод будет производить до 3,5 миллиона тонн цемента в год. В планах — применение передовых технологий производства, работа по высоким природоохранным стандартам.

Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

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