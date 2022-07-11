Москва, , 17:04 — REGNUM За последние недели в Госдуму внесено 86 инициатив, которые нужно постараться рассмотреть как можно быстрее, отметил спикер палаты парламента Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Совет Думы принял решение провести внеочередное заседание 15 июля в 12.00 мск.

«На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — цитирует Володина сайт Госдумы.

С 4 июля на рассмотрение палаты поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив, уточнил он.

«Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих», — добавил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы определил дату дополнительного пленарного заседания, оно пройдет в пятницу, 15 июля.

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