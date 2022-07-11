Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил до августа в СИЗО продавца магазина, который поднял руку на девушку, пожаловавшуюся на постоянный ночной шум. Об этом сообщили 11 июля в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, конфликт с применением силы между 25-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья и 25-летней жительницей дома 3 по улице Шостаковича в Выборгском районе произошел вечером 6 июля. Девушка пришла в круглосуточный магазин, расположенный на первом этаже ее дома, с просьбой соблюдать тишину в ночное время и снять громкий колокольчик с двери.

Однако договориться не удалось, началась перепалка, закончившаяся рукоприкладством со стороны продавца. В результате мужчина вытащил женщину на улицу, повалил на асфальт и удерживал ее лежащей ногами и руками. Девушке потребовалась медицинская помощь в стационаре. По факту побоев было возбуждено уголовное дело.

«Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Фаигу Натигу Фахрадову, — рассказали в ОПС. — Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Фахрадову стражу по 5 августа».