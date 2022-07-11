Рига, , 16:59 — REGNUM В июне 2022 года сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции провели массовые обыски по незаконному обороту табачных изделий (сигарет) и алкогольной продукции.

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Как сообщил портал bb. lv, задержаны 11 человек — девять мужчин и две женщины, которые в настоящее время признаны подозреваемыми. Всего по шести уголовным процессам изъято около 450 000 нелегальных сигарет. Также выявлено около 12 000 литров алкогольной продукции нелегального происхождения, 1 240 литров нелегального дизельного топлива и 11 135 евро наличными.

Отмечается, что большинство сигарет различных марок было с акцизными марками Республики Беларусь.