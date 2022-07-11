Астрахань, 11 июля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Астрахани полиция занимается расследованием массового убийства бездомных собак на улице Боевой, сообщила пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

2 июля поступило заявление от местной жительницы с просьбой провести проверку по факту предполагаемого отравления собак. Ещё несколько таких заявлений поступило со 2 по 5 июля от астраханцев и жителей других регионов.

«Органы внутренних дел устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц. Изъяты и изучаются видеозаписи камер наружного наблюдения и материалы, размещенные в сети Интернет. Назначены и проводятся необходимые ветеринарные экспертизы», — сообщили в МВД.